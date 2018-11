Mancini convoca Pavoletti-Barella-Cragno

Tre rossoblù in Nazionale contemporaneamente: il Ct Roberto Mancini per le prossime partite contro Portogallo e Stati Uniti ha convocato Nicolò Barella, Alessio Cragno e Leonardo Pavoletti. Per l'attaccante si tratta di un ritorno in azzurro dopo due anni. Era dal 2013 che tre giocatori del Cagliari non venivano chiamati insieme nella Nazionale maggiore: quella volta fu in occasione dell'amichevole Italia-San Marino, prima della Confederations Cup, e toccò a Michael Agazzi, Davide Astori e Marco Sau.

Difficile però battere il record dei tempi dello scudetto: per i mondiali in Messico il ct Ferruccio Valcareggi convocò insieme Albertosi, Niccolai, Cera, Domenghini, Gori e Riva. Barella e Cragno erano nella lista già nelle precedenti convocazioni. Mentre Pavoletti ha riconquistato l'azzurro a suon di gol: con cinque reti è insieme a Caputo dell'Empoli al terzo posto tra i marcatori italiani in questo campionato.

Da non dimenticare anche i due gol in Coppa Italia, per un totale di sette reti in questo avvio di stagione. L'Italia giocherà contro il Portogallo sabato 17 novembre a Milano nel suo ultimo impegno del girone eliminatorio della Nations League (ore 20.45), mentre martedì 20 affronterà gli Stati Uniti in amichevole alla Luminus Arena di Genk, sempre alle 20.45.