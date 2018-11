Il badminton tra sport dell'Università

Un protocollo di intesa per diffondere, migliorare e promuovere la cultura sportiva. E in particolare la pratica del badminton. Lo hanno firmato l'Università di Cagliari, la Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, la Federazione Italiana Badminton, il Comune di Maracalagonis, l'Istituto Comprensivo di Maracalagonis, la Cooperativa 3A, l'Istituto Tecnico Economico "Pietro Martini" di Cagliari, il Convitto Nazionale e l'Istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari.

Con la firma dell'intesa l'ateneo, tra le altre cose, si impegna a inserire il badminton tra gli sport oggetto di insegnamento all'interno del corso di Laurea in Scienze Motorie a partire da quest'anno accademico. "Portiamo questo sport all'interno del nostro Ateneo - ha dichiarato la rettrice, Maria Del Zompo - E' un altro momento in cui l'Università si apre al territorio, mettendo in campo un'iniziativa che punta alla crescita dei nostri giovani e della nostra società". La firma di consente in questo modo di promuovere con maggiore determinazione "Marabadminton", un progetto pilota che realizza un'azione di innovazione didattica in sinergia con partner. La sede sarà il palazzetto dello sport di Maracalagonis.

"L'importanza del progetto è soprattutto culturale - afferma il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani - Vogliamo dimostrare che per realizzare qualcosa di importante per gli studenti, per la scuola, per il territorio possono bastare un'idea, tanto impegno, la creazione di alleanze tra Istituzioni e cercare di utilizzare al meglio le strutture già esistenti e le grandi potenzialità turistiche del nostro territorio".