Grimaldi, linea merci da e per Sardegna

Grimaldi lines raddoppia in Sardegna e presenta una nuova linea di trasporto merci che collegherà, da domenica 11 novembre, Cagliari-Olbia e Civitavecchia. Una vera e propria triangolazione tra i tre scali, con l'obiettivo di potenziare l'attuale offerta sui collegamenti marittimi e, in particolare, a disincentivare lo spostamento dei mezzi pesanti sulle strade sarde. Su quest'ultimo aspetto, infatti, il nuovo servizio prevedrà una linea stabile tra Olbia e Cagliari, grazie alla quale le merci potranno viaggiare via mare, evitando spostamenti su strada. La linea avrà durata annuale e una cadenza trisettimanale, con partenze - dal porto laziale verso i due sardi - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, e, tra il Nord ed il Sud dell'isola, il martedì, il giovedì ed il sabato.

"E' un'ulteriore buona notizia per il sistema portuale sardo, la dimostrazione che i nostri scali sono al centro delle strategie commerciali dei più importanti gruppi armatoriali italiani - commenta Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - E' una conferma della vivacità del trasporto marittimo da e per l'isola, un concreto incremento dei volumi di traffico che potrà stimolare nuove iniziative imprenditoriali locali nonché un contributo ad un trasporto sostenibile che offre una valida alternativa al traffico stradale interno".

"Spesso fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce - continua Deiana - Mi riferisco al fatto che si lascino prevalere le polemiche sul ridimensionamento dell'offerta di Tirrenia sulla Porto Torres-Genova, dimenticando troppo facilmente che, un mese fa, sulla stessa tratta, è stato inaugurato un nuovo collegamento. Assistiamo a delle dinamiche commerciali che puntano ad una capacità di offerta a saldo positivo - aggiunge - Il nostro impegno sarà far si che questa stagione non abbia battute di arresto, proseguendo nel dialogo con gli armatori".