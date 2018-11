Chiude stagione concerti Lirico Cagliari

Ha aperto a gennaio la stagione concertistica e ora è atteso sul podio del Teatro Lirico per il concerto di chiusura. Donato Renzetti, apprezzata presenza del cartellone cagliaritano, sarà di nuovo protagonista venerdì 9 e sabato 10 novembre dell'ultimo appuntamento della stagione 2018. È chiamato a dirigere Orchestra e Coro in un viaggio musicale attraverso pochi decenni, tra Russia, Inghilterra e ritorno.

In programma due fra le più celebri e amate pagine di letteratura musicale, La patetica di Čajkovskij, la Sesta, ultima Sinfonia del grande compositore russo e considerata la sua più grande composizione; L'Uccello di fuoco, suite di Igor Stravinskij, che ha impresso un segno nella cultura musicale del '900; Fantasia on Christmas Carols per baritono, coro e orchestra di Ralph Waughan Williams. "Un bellissimo brano natalizio di rara esecuzione", ha messo in rilievo il sovrintendente Claudio Orazi. Nel ruolo di baritono solista si esibisce Nicola Ebau. Il maestro del coro è Donato Sivo.

"Una scaletta che abbraccia diversi stili, dalla grande sinfonia di Čajkovskij, al Balletto con la suite da L'Uccello di fuoco alle atmosfere natalizie proposte dalla fantasia di Waughan Williams, precursore della grande musica da film di oggi", ha spiegato Donato Renzetti in un colloquio con ANSA. Appuntamento venerdì 9 novembre alle 20,30 e sabato 20 alle 19.