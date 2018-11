Maltempo: Quartu, crolla casa disabitata

(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Il maltempo degli ultimi giorni continua a provocare danni nel cagliaritano. Oggi pomeriggi si sono registrati due crolli a Quartu. In via Regina Elena si è sgretolata un'abitazione disabitata: i detriti sono finiti sulle auto in sosta, danneggiandole. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si registrano feriti. Sempre a Quartu, in via Oristano, è invece crollata la tettoia di una casa, anche questa abbandonata. Al lavoro pompieri e vigili urbani.