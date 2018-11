Prorogata allerta maltempo in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 6 NOV - La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 24 di martedì 6 novembre l'allerta maltempo in Sardegna. Nel nuovo bollettino si segnala la criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico localizzato e idraulico nei bacini Montevecchio-Pischilappiu e Tirso, in Gallura e nel Logudoro. Sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati da deboli a moderati.