Casa:Sassari, più mutui e compravendite

(ANSA) - SASSARI, 6 NOV - Calano i prezzi, decollano i mutui e aumentano le compravendite. Il mercato immobiliare nel Nord Sardegna segna una netta ripresa, con una crescita notevole di mutui erogati dalle banche e di case acquistate. Secondo i dati diffusi oggi a Sassari dal Gruppo Tecnocasa, nei primi sei mesi del 2018 gli istituti di credito hanno erogato complessivamente 202,9 milioni di euro in mutui per acquisti immobiliari nella provincia di Sassari, con un aumento del 113% rispetto al primo semestre del 2017. Il trend è superiore rispetto ai dati regionali, per quanto postivi: in Sardegna nel primo semestre dell'anno sono stati erogati complessivamente 557,6 milioni di euro, con un aumento del 23,3% rispetto al 2017.

La disponibilità di denaro ha fatto crescere le compravendite di case, favorite anche da un calo dei prezzi dello 0,5%. Da gennaio a giugno a Sassari son state registrate 593 transazioni, con un aumento del 18,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre in provincia le compravendite sono state 1.841 (+13,4%).

Le transazioni del settore produttivo e commerciale crescono rispettivamente del 4,3% e del 7,2%, mentre cala il segmento immobiliare del terziario, che chiude il semestre con un -1,2%.

I prezzi delle abitazioni a Sassari sono scesi dello 0,5%, con un netto rallentamento delle richieste nel centro storico, dove l'offerta non è particolarmente elevata dal punto di vista qualitativo e nella maggior parte dei casi si tratta di immobili popolari d'epoca, valutati intorno ai 600 euro al metro quadro.

Nella zona di piazza Castello il valore medio è di mille euro al metro quadro. A San Giuseppe, Lu Fangazzu e San Paolo si contrae la domanda per investimento, da destinare ad affitti universitari, e aumentano gli acquisti di prime case, più convenienti col mutuo. Il 50,4% della domanda si concentra sul trilocale. Il 58,6% dei clienti dispone di un budget fino a 119mila euro.(ANSA).