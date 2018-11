15 kg di cocaina, arrestato uno spagnolo

Dalla Spagna alla Sardegna per invadere il mercato isolano di cocaina. I militari della Guardia di finanza di Cagliari e Sassari hanno arrestato un 39enne di nazionalità spagnola, Josep Sans Pons, e sequestrato 15 chili di cocaina.

La droga, secondo le prime stime, avrebbero fruttato ai trafficanti circa 1,5 milioni di euro. L'operazione risale a ieri sera: nello scalo di Porto Torres le Fiamme gialle, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno sottoposto a controllo i passeggeri sbarcati dal traghetto proveniente da Barcellona. Tra di loro, a bordo della propria auto, un 39enne catalano che, alla vista dei finanzieri e dei cani antidroga, ha subito mostrato segni di nervosismo. Durante l'ispezione del mezzo, i due pastori tedeschi, Ambra e Abba, hanno segnalato la presenza di droga all'interno della macchina.

Per il controllo più accurato del mezzo è stato coinvolto anche il personale dei Vigili del Fuoco con attrezzatura specialistica. E alla fine, all'interno di due doppi fondi ricavati sul pianale, è saltata fuori la cocaina, dodici involucri rettangolari per un totale di 15 chili.