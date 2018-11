Mondo relazioni senza abusi ma bellezza

"Un click per amare senza violenza". Un titolo significativo per un concorso fotografico pensato come strumento di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere. È stato bandito dall'Associazione Donne al Traguardo guidata da Silvana Migoni in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

L'accento nelle immagini dovrà essere messo sulla bellezza di relazioni e non solo di tipo affettivo che non si basano su meccanismi di prevaricazioni, abusi, maltrattamenti fisici o psicologici.

La partecipazione è gratuita. Si possono inviare entro le 18 del 23 novembre un massimo di tre foto sulla pagina Facebook dell'Associazione Donne al Traguardo o per posta elettronica all'indirizzo donnealtraguardo@hotmail.com. Le premiazioni avverranno il 26 novembre, alle 17, nel locale Vai che ce n'è in viale Trieste a Cagliari.

Sono ammessi i lavori di gruppo. Una giuria tecnica valuterà i lavori ma anche il pubblico potrà indicare con un like sulla foto prescelta le proprie preferenze. Le prime tre foto classificate saranno premiate rispettivamente con 250, 100 e 50 euro.

Le più interessanti poi faranno parte di una esposizione itinerante e dell'edizione 2019 del calendario dell'Associazione Donne al Traguardo.