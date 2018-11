Maltempo: riapre tunnel sulla 131

(ANSA) - SASSARI, 3 NOV - L'Anas ha riaperto nel primo pomeriggio il tunnel nella Carlo Felice, all'altezza del bivio per Mores, in provincia di Sassari.

Il tratto di strada era stato chiuso al traffico ieri sera dopo la caduta di calcinacci dalla volta e dalle pareti della struttura e l'intervento dei vigili del fuoco e della Polstrada.

Per tutta la mattina i tecnici dell'Anas sono stati al lavoro per verificare l'entità dei danni causati alla struttura in cemento armato dal tempo me dalla pioggia.

I controlli non hanno evidenziato alcun problema di stabilità, quindi l'Anas, dopo aver provveduto a mettere in sicurezza le parti di intonaco a rischio caduta, ha deciso di riaprire il tunnel al traffico automobilistico. Allo stesso la società ha programmato per i prossimi giorni gli interventi di ripristino definitivo delle pareti di rivestimento del tunnel.

