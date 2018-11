Iglesias,tentano dar fuoco a gioielleria

(ANSA) - IGLESIAS, 3 NOV - Hanno tentato di appiccare un incendio ad una gioielleria in piazza La Marmora, a Iglesias. Ma un passante si è accorto di tutto ed è riuscito a spegnere la fiammella dell'innesco e a dare l'allarme al 112.

È successo durante la notte, intorno all'1. Tutto era stato predisposto: una tanica di benzina da cinque litri sistemata all'esterno della saracinesca, poi l'accensione della diavolina e infine la fuga. Ma chi voleva provocare l'incendio non ha tenuto conto della prontezza di riflessi di un passante capitato lì per caso.

Subito sono partite le prime indagini. Nel negozio - questi i primi dati raccolti dai carabinieri - erano stati sostenuti recentemente lavori di ristrutturazione. I militari - considerando anche il fatto che verosimilmente per la posizione della tanica i danni non sarebbero stati così pesanti - pensano ad un avvertimento.

I carabinieri stanno anche esaminando i filmati di alcune telecamere sistemate nella zona per riuscire a ricostruire la dinamica e magari a riconoscere e rintracciare gli autori del tentativo di incendio. (ANSA).