Maltempo: bomba d'acqua sul Cagliaritano

Allagamenti in diverse strade di Cagliari e in qualche centro dell'hinterland. È il bilancio della bomba d'acqua che questa mattina si è abbattuta sul sud della Sardegna. In particolare nel capoluogo si sono registrati allagamenti lungo l'Asse Mediano, in viale Diaz, viale Marconi e via Lungo Saline in direzione dell'Asse Mediano. Le strade intrise d'acqua hanno provocato rallentamenti e code e sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale. Allagamenti anche a Quartu e in altri centri dell'hinterland, ma al momento la situazione sembra sotto controllo.

PEGGIORA NEL WEEKEND - Ancora maltempo in Sardegna dove oggi sono già caduti 15 millimetri di pioggia. Per i prossimi giorni la situazione non migliorerà, anzi nella notte tra sabato 3 e domenica 4, sono previste piogge e temporali anche di forte intensità. Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

Nei prossimi giorni il cielo sarà coperto e nuvoloso e una intensificazione dei fenomeni soprattutto nei settori meridionali e orientali dell'Isola. I cumulati potrebbero anche raggiungere i 60 millimetri in sei ore. Anche lunedì 5 si registreranno precipitazioni con un miglioramento in serata. Da martedì un nuovo peggioramento soprattutto nel settore occidentale. Il maltempo dovrebbe lasciare la Sardegna temporaneamente mercoledì 7 novembre.