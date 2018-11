Dinamo a Cremona con mentalità vincente

Lo dicono la classifica e lo stato di forma delle due squadre: il big match della quinta giornata di LegaBasket è quello che domenica 4 novembre alle 18 a Cremona opporrà la Vanoli alla Dinamo Sassari Banco di Sardegna. Le due squadre sono tra le più interessanti realtà di questa prima fase di stagione e viaggiano appaiate al terzo posto, precedute solo da Venezia e Milano.

Forte di una striscia di sette vittorie consecutive, che diventano otto su nove partite ufficiali sin qui disputate tra campionato e coppa, la formazione di coach Vincenzo Esposito rende omaggio al tecnico del triplete, Meo Sacchetti, e al play di cui tutta la Sassari cestistica è ancora innamorata: Travis Diener. Tra amarcord e classifica, tra passato presente e futuro, insomma, "è una gara da giocare al massimo, presentandoci con la giusta mentalità", come spiega alla vigilia l'allenatore casertano, che alla prima esperienza in biancoblù ha il grande merito di aver ricreato un clima di entusiasmo che dentro e fuori dallo spogliatoio non si respirava da un pezzo, più o meno dall'esonero di Sacchetti, ironia del caso.

"Anche se siamo solo alla quinta giornata, il campionato ha già dato qualche segnale importante - dice Esposito - affrontiamo una squadra che ha già battuto due squadre accreditate per un campionato di vertice". Merito del fatto che "Cremona gioca bene", ammette. "Per noi sarà una trasferta difficile, ma la affronteremo con la mentalità che ci contraddistingue dal mio arrivo - prosegue il coach - a testa alta, rispettando tutti ma senza aver paura, cercando di giocare la nostra pallacanestro, aggiustandoci a seconda dell'avversario che abbiamo davanti ma mantenendo le nostre caratteristiche".

Psicologicamente, le condizioni sono quelle migliori per una sfida del genere. "Stiamo facendo cose positive, sappiamo su cosa bisogna migliorare, stiamo con i piedi per terra ma senza stress - chiarisce Esposito - guardiamo al grande lavoro che dobbiamo fare ma siamo sereni e soddisfatti per l'avvio di campionato".