Boom di presenze al Villaggio del Gusto

(ANSA) - CAGLIARI, 2 NOV - Quattro giornate all'insegna del gusto tradizioni, artigianato e un boom di presenze. Migliaia di persone hanno affollato il Villaggio del Gusto di Invitas allestito alla Fiera di Cagliari e che rimarrà aperto sino a domenica. Una festa che strizza l'occhio ai sapori e alla cultura della Sardegna tra parate, sfilate, rievocazioni storiche. Apprezzata presenza quella del sindaco di Cagliari Massimo Zedda e dell'assessora al Turismo Marzia Cilloccu che si sono visti aggirarsi tra gli stand con soddisfazione.

Presi d'assalto i dieci punti ristoro dove vengono serviti muggini arrosto, malloreddus, fritto misto, porchetto arrosto ma anche bomboloni ripieni di crema o "classici" panini con salsiccia calda, e altre bontà. Lunghe le code anche davanti allo stand dei ravioli fritti fatti sul momento dalle Massaie di Nuraxi Figus.

Invitas ha preso vita con la maxi parata inaugurale. Protagoniste anche le maschere di Fonni "Urthos e Buttudos" mentre il pubblico ha assistito alla realizzazione in diretta del gioiello sardo "Corbula sarda" a cura dell'orafa Angela Sanna, nel padiglione I.

In programma anche la sfilata delle "Donne di Sardegna" a cura dell'associazione Libera. Verranno rappresentate in un suggestivo scenario le donne della Sardegna (cernitrici, partigiane e le tessitrici di Maria Lai). Non mancherà un momento musicale con l'esibizione canora a cura della cantante Federica Cabras che eseguirà dal vivo alcuni brani sardi e le launeddas di Nicola Agus. Molto soddisfatti gli organizzatori, Alessia Littarru e Ivan Scarpa, che confidano in altri due giorni da "tutto esaurito".(ANSA).