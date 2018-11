Accoltellamento a Cagliari, un fermo

I carabinieri della Compagnia di Cagliari e del Nucleo investigativo dello Comando provinciale hanno individuato e fermato il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto ieri mattina tra via Roma e piazza Amendola a Cagliari.

Ancora ricoverato in ospedale il 35enne, di origine brasiliana ma residente in Toscana, raggiunto da un fendente all'inguine mentre tentava di sedare una lite tra due persone. Le sue condizioni non sono gravi. Al momento gli investigatori mantengono la massima riservatezza sulle generalità del fermato.