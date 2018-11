60enne uccisa da un fulmine in Sardegna

Stava passeggiando con i familiari quando è stata colpita in pieno da un fulmine che l'ha uccisa. Tragedia in località Nasca a Carloforte, nel Sud ovest della Sardegna. La vittima, di 61 anni, è una turista tedesca di Berlino che trascorreva abitualmente le sue vacanze nell'isola di San Pietro.

Al momento della tragedia si trovava in compagnia del marito, di 64 anni, del figlio di 30 e di alcuni amici. Usciti nel pomeriggio per fare un trekking, quando ancora non c'era maltempo, sono stati sorpresi da un violento temporale e hanno deciso di tornare alla loro auto.

Poco prima di salire in macchina hanno sentito un tuono, poi la donna è stata colpita dal fulmine e scaraventata a terra a diverse decine di metri. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sotto choc il marito e il figlio.