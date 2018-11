Interviene per sedare lite, accoltellato

È intervenuto per sedare una lite ed è stato accoltellato. Un 35enne di origine brasiliana ma residente in Toscana è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari: i medici hanno riscontrato una profonda ferita all'inguine, non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini nel tentativo di individuare l'aggressore.

L'episodio è avvenuto intorno alle 9 nella centrale via Roma. Due persone stavano litigando in strada e il 35enne è intervenuto, forse per calmarli, ma è stato raggiunto da un fendente. I due sono fuggiti mentre sul posto arrivavano l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il 35enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu: ha perso molto sangue. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.