Moby e Tirrenia, aperte le prenotazioni

(ANSA) - CAGLIARI, 31 OTT - Oltre 6.500 partenze nel 2019 per raggiungere Sardegna, Sicilia e Corsica con una grande varietà di tratte e orari tra cui scegliere: Moby e Tirrenia hanno aperto le prenotazioni per la prossima stagione, confermando il numero di collegamenti offerti.

La flotta ha le sue punte di diamante nelle ammiraglie Moby, Moby Aki e Moby Wonder, rese inconfondibili dai personaggi Looney Tunes disegnati sulle loro fiancate, senza dimenticare Moby Drea e Moby Otta, all'interno delle quali è possibile usufruire del trattamento v-class. E con gli stessi standard la flotta Tirrenia, con i personaggi Dc Comics a dare il benvenuto a bordo ai piccoli e grandi ospiti: Batman sulla Sharden, Wonder Woman sulla Nuraghes, Superman sull'Athara.

Prenotazioni su www.moby.it e www.tirrenia.it. Ecco tutte le rotte offerte dalle due compagnie. Partenze per la Sardegna (4.500 circa, fino a 22 al giorno): Genova-Olbia; Genova-Arbatax; Livorno-Olbia; Piombino-Olbia; Civitavecchia-Cagliari; Civitavecchia-Arbatax; Civitavecchia-Olbia; Genova-Porto Torres; Napoli-Cagliari; Palermo-Cagliari.

Partenze per la Sicilia (900 circa): Cagliari-Palermo; Napoli-Palermo. Partenze per la Corsica (1200 circa): Livorno-Bastia; Piombino-Bastia; Genova-Bastia.

Tantissimi i servizi a bordo delle navi. Un'attenzione particolare è rivolta alle famiglie, con le aree bambini appositamente studiate per garantire il divertimento dei piccoli passeggeri in totale sicurezza. Per chi viaggia con animali al seguito, le navi sono dotate di cabine appositamente realizzate per ospitare gli amici a quattro zampe. (ANSA).