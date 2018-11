Basket: Europe Cup; Sassari-falco Vulcano 104-69

La Dinamo Sassari Banco di Sardegna passa come un rullo sugli ungheresi del Falco Vulcano, battuto 104-69, e consolidano il primato nel girone H della Europe Cup di basket, prolungando la striscia positiva a sette vittorie di fila, otto sulle nove partite ufficiali sin qui disputate. La partenza di Sassari è lanciatissima: al 5' è già a +8: 13-5. Poi la Dinamo si distrae e il FalcoVulcano si riavvicina sino al -1: la prima frazione finisce 21-20. Sassari riprende a macinare gioco: ristabilito il +8 al 15' sul 35-27, il tecnico casertano può permettersi di dare minuti a tutti, da Parodi a Diop. Ma stavolta il Banco non si distrae e al 17' segna il nuovo massimo vantaggio: +13, 40-27. Si va negli spogliatoi con i sardi avanti di 11: 43-31.

Nella terza frazione la Dinamo preme sull'acceleratore e la formazione ungherese sparisce dal campo. Troppo netto il divario, la distanza si fa subito irrecuperabile. Il 7-0 iniziale vale un 50-31 che suona come una sentenza. Al 30' i punti di vantaggio sono 23, e l'ultimo quarto per gli ospiti diventa un calvario. Al 35' Devecchi e compagni toccano quota +31: 86-55, ma il massimo vantaggio lo fissano sul +40: 102-62. Alla fine i punti di distacco sono 35. La Dinamo resta in vetta al girone H e può concentrarsi serenamente sul match di domenica a Cremona.