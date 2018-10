Voragine a Cagliari, strada chiusa

(ANSA) - CAGLIARI, 30 OTT - Crolla l'asfalto in pieno centro a Cagliari e la parte alta di via Pola, dall'incrocio con via Mameli al Corso Vittorio Emanuele, è stata chiusa al traffico.

Nella notte si è aperta una voragine in mezzo alla strada.

Sono intervenuti i vigili del Fuoco e la Polizia municipale, che ha transennato la zona e chiuso la strada alcuni metri prima in attesa che vengano avviati i lavori per riparare la strada.

