Riformatori, anche noi abbiamo un nome

(ANSA) - CAGLIARI, 30 OTT - Anche i Riformatori annunciano di avere un nome per la guida del centrodestra alle prossime elezioni regionali: lo ufficializzeranno al prossimo tavolo della coalizione.

"Circolano tante indiscrezioni su figure della Lega ma anche di Fi mai condivise agli incontri degli alleati - spiega all'ANSA il coordinatore regionale Pietrino Fois - a questo punto anche noi ufficializzeremo il nome del candidato che vogliamo portare".

Si tratta di una persona interna al partito, "ma non sveleremo il nome prima della prossima riunione del vertice del centrodestra". Questo perché, spiega Fois, "la dignità di questo tavolo deve essere sempre garantita".

L'opzione sulla scelta di chi guiderà lo schieramento spetta alla Lega in virtù di un accordo nazionale sulla spartizione delle quattro regioni che andranno presto al voto. Matteo Salvini dovrebbe indicare il candidato quando verrà in Sardegna, entro il 15 novembre. "Visto che facciamo parte della coalizione - aggiunge Fois - vorremmo sapere se è chiedere troppo conoscere il nome prima che il leader della Lega lo annunci ufficialmente", fermo restando che "se non ci dovesse essere condivisione sulla qualità di chi verrà proposto, noi insisteremo sulla necessità di primarie di coalizione", conclude il coordinatore dei Riformatori. (ANSA).