Maltempo, albero su auto a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 29 OTT - Tragedia sfiorata nel quartiere Latte Dolce, a Sassari. A causa delle abbondanti piogge e delle forti raffiche di vento, un grosso albero di ulivo si è abbattuto sull'asfalto colpendo una Opel Astra che passava proprio in quel momento. Per la donna alla guida solo un grosso spavento mentre la carrozzeria della vettura è rimasta danneggiata. Super lavoro per gli agenti della Polstrada sassarese impegnati a soccorrere gli automobilisti e a garantire la sicurezza. Altri alberi sono caduti sulla strada statale 131, all'uscita di Sassari, in direzione Cagliari, sulla "Camionale" in direzione Porto Torres, e sulla ex 291 in direzione Alghero.

In tutti i quartieri della città si registrano cornicioni e cartelli stradali abbattuti, cassonetti rovesciati e luminarie semaforiche danneggiate: vigili del fuoco, agenti della polizia municipale e volontari della protezione civile impegnati ovunque per garantire sicurezza e rimuovere gli ostacoli per strada.