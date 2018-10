Scontro frontale tra auto, 5 feriti

Scontro frontale tra auto in viale monsignor Virgilio a Tortolì. Ferite sei persone, due giovani e tre donne. Tre sono ricoverati in Rianimazione all'ospedale di Lanusei, ma non sono in pericolo di vita. Secondo un prima ricostruzione delle forze dell'ordine, intorno alla mezzanotte, una Fiat Coupé con a bordo i due giovani ha effettuato un sorpasso azzardato e ha impattato contro un'autovettura Fiat 500 con a bordo le tre donne.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Tortolì e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i cinque feriti, tutti di Tortolì, in ospedale. I militari hanno effettuato i rilievi per cercare di risalire alle responsabilità dell'incidente.