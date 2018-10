Pc Sardegna, allerta burrasca forte

Prime piogge sparse e prime raffiche di vento in Sardegna: scatta l'allerta della Protezione civile regionale per burrasca forte nelle zone costiere. In particolare l'allerta di criticità ordinaria (giallo) per rischio idrogeologico riguarda tutta la parte occidentale della Sardegna, dall'Iglesiente, al Campidano, da Montevecchio-Pischilappiu, al Tirso e al Logudoro. L'avviso emesso dal dipartimento regionale di la protezione civile è valido sino alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre.