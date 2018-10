Pavoletti e Castro show, 2-1 con Chievo

Pavoletti e Castro trascinano il Cagliari contro il Chievo. Due a uno per i rossoblù con il bomber che apre subito le marcature con la quinta segnatura stagionale (4 di testa compresa quella di oggi) e fa l'assist per il gol della sicurezza. Che, però, resta un capolavoro dell'argentino: un destro forte e preciso da fuori area che prova, per bellezza, a imitare la magia di ieri di Cristiano Ronaldo. Un "colpo" sotto il sette che ha affossato definitivamente la squadra in cui militava sino allo scorso anno.

Ancora meno uno in classifica per il Chievo: sesta sconfitta consecutiva per i veronesi - l'ultimo punto conquistato è quello con la Roma di un mese e mezzo fa -, la seconda della gestione Ventura. Qualche segnale di ripresa è arrivato rispetto alla cinquina della scorsa settimana. Ma il Chievo deve rimproverarsi di essere rimasto per un tempo a guardare: primo tiro al 42', primo corner nella ripresa. Unica attenuante l'infortunio di Hetemaj in riscaldamento, sostituito da Rigoni. Tardiva la reazione: si salvano Stepinski e Depaoli, autori di gol e assist.

Ma il Chievo paga anche l'aver trovato un Cagliari in buona salute. Per il Cagliari una gara che fa entrare i rossoblù in un'altra dimensione: ora è a tredici punti, in mezzo alla classifica, più vicina all'area Europa che alla zona retrocessione con più sette dall'Empoli.