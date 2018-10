Mura a Saint Malo per la Route du Rhum

Arrivati a Saint Malo per la partenza della nuova grande avventura della Route du Rhum. Ma finora è stata solo una passeggiata in mare con moglie e figlio, raccontata tappa per tappa, da Cagliari in poi, con i video postati sui social. Ora, per lo skipper cagliaritano Andrea Mura, comincia il bello: da solo dovrà affrontare, in solitaria, l'Oceano Atlantico per riportare a casa il titolo conquistato otto anni. Il via scatterà il prossimo 4 novembre.

L'ultima tappa del viaggio di avvicinamento alla linea di partenza è stata una festa. Soprattutto l'ingresso in porto con l'accoglienza e il saluto dalle mura dei tifosi locali: la barca Vento di Sardegna, anche per la vittoria del 2010 e per il secondo posto del 2014 (ma Mura era in gara con tipologie di barca da prestazioni superiori), a Saint Malo è un'istituzione. Anche per la sua bandiera con i Quattro Mori.

Sono stati 28 giorni di navigazione a tappe: Vento di Sardegna ha percorso 2.000 miglia di navigazione. Con l'approdo in Francia è scattato il conto alla rovescia. Ora si tratta di limare gli ultimi dettagli e assicurarsi che l'imbarcazione sia a posto per dare il meglio di sé fin dal primo giorno di regata.

Importante la conduzione della barca, ma anche la tattica: la scelta della rotta, anche in base alle condizioni meteo presenti e future, può essere decisiva. È fin qui - come accaduto ad esempio nella Ostar - Mura non ha sbagliato praticamente nulla. Alla partenza 123 barche iscritte in 6 classi per l'anniversario dei 40 anni.