Forte Village Challenge, podio straniero

Si è conclusa con un podio straniero la sesta edizione del Forte Village Challenge Sardinia, evento di triathlon internazionale, che ha visto coinvolti oltre 1.400 partecipanti, divisi nelle gare di triathlon Sprint, Duathlon Kids, Half Distance, individuale e a staffetta, e Challenge Women. Cancellare la frazione di nuoto a causa delle condizioni meteo avverse.

Tra i maschi, Pieter Heemeryc vince nettamente con un tempo totale di 03:47:44 e con il miglior tempo sulla mezza maratona (01:14:12), seguito dall'americano Matt Chrabot a più di 4' con un tempo totale di 03:51:59 e dal giovanissimo atleta tedesco, classe 1997, Funk Frederic. Tra gli italiani, primo a chiudere il traguardo Massimo Cigana, che ieri ha partecipato anche alla gara Sprint, con un tempo totale di 04:01:08 posizionandosi 7° assoluto. Per le donne la svizzera Svenja Thoes, classe 1991, si aggiudica il gradino più alto sul podio con un tempo totale di 04:17:44 e il miglior tempo a piedi di 01:24:06. Segue a poco più di un minuto la belga Katrien Verstuyft (04:18:50) e completa il podio femminile la tedesca Lena Berlinger (04:20:32). Quarta assoluta la villacidrese Elisabetta Curridori della Tri Nuoro che completa la gara in 04:23:39.

Per quanto riguarda il paratriathlon conferma la sua forza Alex Zanardi, per la seconda volta al Challenge Sardinia, che si aggiudica un tempo totale di 04:02:12. Il sardo Giovanni Achenza segue in 04:27:45 e conclude il suo debutto nella mezza distanza anche Fabrizio Caselli in 05:43:03.

La sesta edizione del Challenge Sardinia ha anche proclamato il campione e la campionessa regionale sarda sulla mezza distanza Giuseppe Solla della TP Academy Team che chiude con un tempo totale di 04:05:56, arrivando 9° assoluto, ed Elisabetta Orrù del Trisinnai (04:42:50). 33 le staffette coinvolte durante questo weekend di sport. Vincono Rossi - Piras -Pinna in 03:35:49 seguiti da Denotti-Marongiu-Cocco in 03:43:30 e da Melis-Vacca - Solla in 03:44.39.