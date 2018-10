Centro Sardegna,ripartire da innovazione

Tra le potenzialità delle risorse locali, l'innovazione è l'arma per creare nuovo sviluppo. E' quanto emerso dal convegno promosso dal Banco di Sardegna in collaborazione con la Regione e con il Comune di Ottana, in occasione della tappa di Autunno in Barbagia. Una discussione ampia sulle produzioni locali sui nuovi imprenditori e sulle modalità di accesso ai finanziamenti. "Siamo in un paese che vive una crisi devastante - ha detto il sindaco Franco Saba - senza attività industriali in un'area di 300 ettari. Abbiamo solo piccoli imprenditori che sono eccellenze. Dobbiamo prendere esempio da loro e rimetterci in gioco". "Dobbiamo insistere sulla qualità del metodo di fare impresa - ha aggiunto il presidente della Camera di Commercio Agostino Cicalò - E allora guardiamo avanti, questo territorio ha voglia di riscatto e sono i giovani che, soprattutto, lo devono fare".

Quindi la voce degli imprenditori locali che hanno creato sviluppo e posti di lavoro:"Abbiamo dimostrato che anche Ottana è un paese agropastorale, abbiamo terreni fertili - ha spiegato Salvatore Del Rio titolare di un'azienda zootecnica - Ragazzi, a Ottana l'industria non c'è più, dobbiamo contare su noi stessi, ma le banche ci devono aiutare". "Il torpore post industriale è già diventato risveglio proprio grazie a queste aziende eccellenti - ha aggiunto Giuseppe Cuccurese direttore generale Banco di Sardegna - Ora cominciamo a valorizzare ciò che abbiamo: agricoltura e turismo. La banca ha l'interesse di dare i soldi, ma qui il tasso di insolvenza delle imprese è il doppio di quella nazionale. Bisogna avere idee e progetti sostenibili. C'è molta liquidità: per le start-up ad esempio, ma ci vuole più coraggio e innovazione".

Secondo il vice presidente della Giunta Raffaele Paci, "la tappa dell'industria è finita e dobbiamo capire quali prospettive ci sono. Non diciamo no ad attività manifatturiere a patto che ci siano le condizioni di sostenibilità. Stiamo seguendo la possibilità di localizzare altre imprese a Ottana, ma abbiamo bisogno di competenze e di innovazione".