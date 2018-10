Monitoraggio servizi su traghetti isole

La gara per il servizio di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla continuità territoriale marittima con le isole di La Maddalena, San Pietro e Asinara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Scenari Srl (mandataria) e da Doxa Spa (mandante), per un importo di 608.467 euro (Iva esclusa). Il servizio decorrerà dalla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario e terminerà il 31 marzo 2022, data in cui è prevista la scadenza del bando per il trasporto diurno con le isole minori di San Pietro e di La Maddalena.

Il bando di gara dell'assessorato dei Trasporti pubblicato dalla Centrale regionale di committenza prevede una clausola sociale per la quale, nel rispetto della propria organizzazione di impresa e per lo svolgimento delle rilevazioni, l'aggiudicatario dovrà prima di tutto utilizzare il personale delle agenzie marittime che hanno effettuato l'attività di vendita dei biglietti da e per le isole minori a favore della società Saremar. "Con questo provvedimento la Regione garantisce il possibile riassorbimento dei lavoratori delle biglietterie impegnati per la compagnia di navigazione Saremar fallita a causa delle sanzioni comminate da Bruxelles dopo l'operazione Flotta sarda - dice l'assessore regionale dei Trasporti, Carlo Careddu - Un ulteriore passo avanti a tutela dell'occupazione che segue tutti gli altri importanti interventi a favore del personale di bordo varati e sostenuti dal Consiglio, dagli assessorati dei Trasporti e del Lavoro e contenuti anche nell'ultimo bando per la tratta Santa Teresa di Galllura - Bonifacio. E' stata un'eredità pesante affrontata con molta determinazione dalla Giunta Pigliaru".

La legge regionale oltre a un articolato sistema di controllo costante della qualità dell'offerta, indica anche le specifiche penalità in caso di mancato raggiungimento degli standard. Previste rilevazioni periodiche a bordo delle navi e a terra questionari e 26 rilievi annuali sul servizio offerto.