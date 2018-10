Festival Lei, arriva Daniel Oppenheim

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Per la prima volta in Italia arriva in Sardegna Daniel Oppenheim, psicoanalista e psichiatra parigino. I suoi lavori si basano sui percorsi di elaborazione del lutto da parte dei bambini e delle loro famiglie. È uno degli ospiti del festival Lei, per esteso, Lettura, Emozione,Intelligenza dal 27 ottobre al 3 dicembre a Cagliari, Sassari, Olbia e Nuoro.

La manifestazione giunge alla 3/a edizione: ideata dalla Compagnia B, direzione artistica di Alice Capitanio, e che si ripropone con il tema 'Al di là', affrontato da ospiti come il teologo Vito Mancuso, i filosofi Umberto Galimberti e Remo Bodei, Gianluca Magi, tra i maggiori esperti di filosofie e psicologie orientali. Stefano Mancuso, scienziato neurobiologo vegetale, Guidalberto Bormolini che affronterà il tema delle pratiche meditative per la preparazione personale alla morte.

Ancora, Gabriella Caramore, Laura Boella, Silvano Agosti, Andrea Colamedici e Maura Gancitano, Davide Sisto, Emanuele Bompan, Lea Melandri, Ugo Biggeri, Luca Santiago Mora, Enrico Dellacà, Padre Davide Magni, Mohsen Mouelhi, Leonardo Caffo.

In programma incontri con autori, interviste, lectio magistralis, workshop, reading, cene filosofiche, mostre, concorsi e laboratori per bambini e ragazzi. 18 le novità editoriali, 4 lectio magistralis, 22 incontri con gli autori, 2 reading teatrali, 51 le attività realizzate grazie anche a una rete di oltre 60 partner.(ANSA).