Auto contro albero, muore una 21enne

Stavano rientrando a casa quando la loro auto dopo una sbandata è finita contro un albero. Tragedia nella notte a Serdiana una ragazza, Barbara Locci, 21 anni, ha perso la vita, mentre l'amica coetanea Angelica Corda ha riportato lievi ferite. L'incidente è avvenuto in piena notte lungo la via del cimitero a Serdiana. Le due giovani viaggiavano a bordo di una Ford Focus condotta da Angelica Corda che, forse a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del veicolo. L'auto, dopo una sbandata, si è schiantata contro un albero. Dai primi rilievi pare che le due ragazze non avessero indossato le cinture di sicurezza.

Una persona che transitava nella zona si è accorta dell'incidente e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. I medici hanno tentato di salvare la vita a Barbara Locci, ma non c'è stato nulla da fare. Angelica Corda è stata trasportata con codice rosso all'ospedale Brotzu, vista la dinamica dell'incidente, per lei fortunatamente lievi ferite.

I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia. La conducente è stata sottoposta ai test per la presenza di alcol nel sangue.