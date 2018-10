Sicurezza, premio polizia locale Sassari

(ANSA) - SASSARI, 26 OTT - La polizia municipale di Sassari si aggiudica il "Premio Anci Sicurezza Urbana 2018", assegnato dall'Anci nazionale e dal Ministero dell'Interno. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Rimini nel corso dell'assemblea nazionale dell'Anci, che ha ritenuto quello della Polizia sassarese il miglior progetto di educazione stradale e di educazione alla legalità.

Il progetto, intitolato "La sicurezza stradale attraverso percorsi formativi nelle scuole e nel consultorio familiare" ha coinvolto per un anno intero migliaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le neo mamme e le donne in gravidanza.

Gli agenti, il comandante Gianni Serra e l'assessore, Antonio Piu hanno tenuto dei veri corsi formativi ed educativi negli istituti scolastici: alle elementari i bambini sono stati coinvolti con in percorsi ludici, con la creazione dei cartelli stradali e di circuiti da percorrere con moto e macchinine elettriche fornite dal Comando. Alle scuole medie i ragazzi sono stati informati sulle regole del codice della strada e sul corretto comportamento da seguire alla guida di un veicolo e anche come pedoni. Nella scuole superiori invece, oltre alle lezioni in classe, è stato lanciato il concorso "Un cortometraggio per la vita", stimolando gli studenti a realizzare e proporre appunto dei corti sulla sicurezza stradale.

In più, il progetto che è stato giudicato come il migliore d'Italia, ha incluso anche numerose iniziative pubbliche, nelle piazze, e incontri nel Consultorio familiare rivolti alle neo mamme e alle donne in gravidanza per spiegare loro il corretto uso dei dispositivi di sicurezza da utilizzare in auto per se stesse e per i loro bambini. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, l'assessore Antonio Piu, il dirigente della Polizia locale, Gianni Serra, e gli ideatori e curatori del progetto, il maggiore Annalisa Desole e l'assistente capo Davide Farina.(ANSA).