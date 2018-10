Cagliari virtuosa per raccolta alluminio

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Quattrocentocinque tonnellate dal 2016 a oggi: Cagliari è una delle città italiane più virtuose nella raccolta differenziata dell'alluminio. Con tutto quello che è stato ritirato si potrebbero realizzare, ad esempio, 43 carrozze di un treno ad alta velocità, 40mila biciclette, 850mila caffettiere. Un buon risultato, ma si può fare sempre meglio. Dopo aver toccato Cosenza, Salerno, Lecce e Sassari arrivano a Cagliari, sino al 28 ottobre, gli Aludays del Consorzio CiAl per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata e il riciclo dell'alluminio.

Il tour ha raggiunto il capoluogo mercoledì: in questi giorni gli inviati del Consorzio CiAl stanno pedalando per la città con le Riciclette, bici in alluminio riciclato, per incontrare i cittadini e fornire informazioni. Sino a domenica piazza Garibaldi ospiterà un grande stand dove, attraverso giochi e intrattenimento, i visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità di "buoni ricicloni".

In un anno, ogni cagliaritano separa in media 900 grammi di alluminio: in totale, dal 2016 a oggi, sono state raccolte 405 tonnellate (114 nei primi sei mesi dell'anno in corso). A Cagliari gli imballaggi in alluminio vengono differenziati insieme al vetro; le operazioni sono gestite dalle società De Vizia - Econord, mentre la piattaforma di destinazione dove i rifiuti vengono stoccati e l'alluminio, separato dal vetro, compattato in balle e portato in fonderia, è gestita dalla società Ecosansperate.

Dall'aprile di quest'anno il Comune - presente oggi con l'assessora Claudia Medda - ha avviato la raccolta porta a porta, che attualmente copre il 62% della città; l'obiettivo dell'amministrazione è raggiungere tutti i cittadini entro il 2018. Il 26 settembre è partito un concorso web che premia i cittadini più consapevoli: possono vincere una Riciclette, city bike realizzata con l'equivalente di 800 lattine per bevande in alluminio riciclate, 20 in palio per ogni città.(ANSA).