Maltempo, un patto per la ricostruzione

A breve Unione dei Comuni del Sarrabus, Provincia Sud Sardegna e Consorzio di Bonifica stipuleranno una convenzione per la progettazione e realizzazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'intero territorio dal rischio idrogeologico. E' quanto emerso oggi nell'incontro a Castadias tra i diversi enti interessati per verificare gli interventi urgenti.

"La Regione Sardegna regolarmente convocata oggi non era presente alla importante riunione, impedimenti sopraggiunti - scrive su Facebook il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni - É vero, ma dobbiamo fare tutti quanti il massimo possibile per garantire la sicurezza ai cittadini del Sarrabus, indennizzare le persone e le attività colpite, realizzare le opere necessarie e definitive per fare in modo che il Sarrabus vada sempre più avanti".

Il confronto si è chiuso con un ricordo per Nicola Campitello, il pastore di origine campana, disperso nella zona di Castiadas colpita dall'ondata di maltempo due settimane fa.