Cagliari,foto squadra con piccoli tifosi

(ANSA) - CAGLIARI, 25 OTT - Il suono del citofono subito dopo la colazione. Chi è? Joao Pedro e Alessio Cragno. Attaccante e portiere del Cagliari erano davanti al portone del palazzo per accompagnare i piccoli Edoardo e Michele, 5 e 8 anni, per fare la foto ufficiale della squadra con gli altri rossoblù.

Ci è voluto un pochino per riprendersi dall'emozione e prepararsi all'incontro con i loro idoli assoluti: Edoardo e Michele, abbonati con le loro famiglie rispettivamente in Curva Sud e Tribuna, avevano sinora potuto ammirare i rossoblù solo dagli spalti o in televisione.

Una volta arrivati allo stadio, col cuore in gola per la felicità, i due piccoli tifosi si sono cambiati negli spogliatoi con la squadra indossando il kit gara. Quindi sono scesi in campo, accolti dai sorrisi e dagli abbracci dei giocatori.

Edoardo e Michele si sono messi in posa con loro per la foto e dopo gli scatti ne hanno approfittato per raccogliere gli autografi di tutti. Poi i saluti per rispettare l'appuntamento con la scuola. (ANSA).