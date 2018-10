Alghero-Scala Piccada,70 equipaggi a via

Sabato 27 e domenica 28 ottobre si corre la 57/a Alghero-Scala Piccada, la storica cronoscalata sui tornanti tra Alghero e Villanova Monteleone, che quest'anno è l'ultima prova ufficiale del Trofeo italiano velocità montagna di Aci Sport, sia per il girone Nord che per il girone Sud, e decreterà il vincitore della serie cadetta. L'Aci Sassari, che organizza col supporto di Assessorato regionale dello Sport, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Coni e partner privati, per il prossimo anno punta al Campionato italiano velocità montagna, la più importante manifestazione di specialità. Ad Alghero sarà presente Serafino La Delfa, presidente della commissione Velocità in salita di Aci Sport.

Alla gara partecipano 70 equipaggi tra auto moderne e storiche più le 20 auto d'epoca che parteciperanno alla passerella non competitiva. Testimonial dell'evento è Simone Faggioli, dodici volte campione Italiano e dieci volte campione europeo, che percorrerà il tracciato sulla Norma M20 SF PKP Nissan con cui ha corso la Pikes Peak, leggendaria gara di 19 chilometri che si disputa in Colorado, dove ha firmato il nuovo record per le auto a due ruote motrici, ottenendo alla sua prima volta il secondo posto assoluto. L'apripista sarà la sassarese Carmen Usai, 88 anni, vincitrice della prima edizione della manifestazione, quando si chiamava "Coppa delle Dame". Ospite di Aci Sassari anche Enzo De Vito, che nel 1978 con una Fiat 131 Abarth tagliò il traguardo in retromarcia e vinse la sua categoria.

In gara i sardi Omar Magliona, vincitore della scorsa edizione, nove volte campione italiano di gruppo, fresco vincitore del gruppo E2SC per monoposto, e Sergio Farris jr, neocampione italiano della classe Cn. Si inizia domani alle 16 con le operazioni di verifica all'hotel Green Sporting, quartier generale dell'organizzazione. Sabato alle 10 la prima di due manche di ricognizione sui 6 chilometri e 285 metri della statale 292. La kermesse è stata presentata nella sala conferenze di Fondazione Alghero da Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci Sassari, Mario Bruno, sindaco di Alghero.