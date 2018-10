Accademia belle arti:Bisaccia presidente

Antonio Bisaccia, direttore dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari, è stato eletto presidente della Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie di Belle Arti e Accademia nazionale d'Arte drammatica.

"Non posso che essere felice per questa nomina che mi impegnerà in maniera determinante a livello nazionale - ha commentato Bisaccia -. L'idea è di lavorare con la Conferenza intera per produrre una visione di sistema da tradurre in proposte anche legislative che possano modificare la 508/99: legge che ormai non è più uno strumento valido per attualizzare il comparto Afam".

Un comparto che proverà a trovare un nuovo assetto, nell'idea che l'Afam sia una delle eccellenze che l'Italia custodisce. "Devo innanzitutto ringraziare il presidente uscente Franco Marrocco, artista importante e direttore dell'Accademia di Brera, per il lavoro svolto fino ad ora", ha concluso il neo presidente.