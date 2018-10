Università, si studia anche nel weekend

Per gli stakanovisti dello studio l'Università di Sassari apre anche nel weekend. Il rettore dell'ateneo sassarese, Massimo Carpinelli, ha inaugurato "Student Hub", un servizio di aule-studio aperte anche il sabato e la domenica. Si parte con quattro aule, due nel centro didattico di viale Mancini, una nel polo bionaturalistico di Piandanna e una nel polo didattico di via Vienna, ma presto altrettante aule saranno disponibili nel polo umanistico tra via Roma e via Zanfarino.

"Vorrei che fossero non solo solitari luoghi di studio, ma centri di aggregazione, che permettano agli studenti di sentirsi parte della grande comunità accademica", ha detto Carpinelli durante la presentazione con il direttore dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Chimica e Farmacia, Giampaolo Demuro e Gerard Aimè Pinna, il delegato rettorale al Sistema bibliotecario di ateneo, Roberto Furesi, e i rappresentanti degli studenti.

Le nuove aule dello "student hub" saranno aperte il sabato dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 19. La ristrutturazione compiuta ha consentito di attrezzare i locali per renderli funzionali allo studio, garantirne la sicurezza attraverso sistemi di allarme e presidi di controllo e dotarli di distributori automatici di bevande. Abbelliti anche gli spazi esterni. A disposizione degli studenti ci sono più di 150 postazioni, tutte dotate connessione wi-fi. Presto i posti al Quadrilatero saranno 72 in più al chiuso e 30 all'aperto, sulla terrazza che sovrasta l'edificio universitario.