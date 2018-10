Unico brand per turismo Nuoro-Ogliastra

Mare e montagna, le coste dell'Ogliastra e la Sardegna interna del Nuorese, con il ricco patrimonio identitario, culturale, eno-astronomico. Due territori uniti in un unico brand nell'ambito del progetto "Sardinia East Land" promosso dalla Provincia di Nuoro in collaborazione il Comune, la Camera di commercio, il Consorzio universitario nuorese e l'assessorato regionale al Turismo. Oggi l'inaugurazione di "Nuoro Travel week", evento formativo dedicato all'innovazione turistica con professionisti del settore in programma dal 24 al 27 ottobre prossimi. Quattro giorni di appuntamenti, con tre lectio magistralis, workshop e seminari per stare al passo con le nuove frontiere del turismo.

"E' un evento pensato per i soggetti che operano nel campo della ricettività, dei servizi e dell'accoglienza - ha spiegato l'amministratore della Provincia di Nuoro Costantino Tidu - Stiamo costruendo un progetto che non guarda solo al mare, ma punta al paesaggio, all'ambiente, al cibo, il tutto proposto all'interno delle nuove piattaforme tecnologiche". Una scommessa in cui crede da tempo anche la Regione.

"Abbiamo ottimi prodotti, l'ambiente, l'archeologia e i musei, il cibo, ma ciò che fa la differenza è come comunicarlo, come promuoverlo - ha sottolineato l'assessora al Turismo Barbara Argiolas - La sfida è la comunicazione digitale. Al turista che viene a trovarci non basta più il mare, ha bisogno di vivere in Sardegna nuove esperienze. Per fare questo deve essere accompagnato nel suo viaggio per conoscere il cibo, la cultura, i luoghi, l'ambiente. Una sfida che deve partire dalle nuove professionalità".

Il turismo nelle zone interne negli ultimi cinque anni è quasi raddoppiato ma si può fare di più. "Nuoro è un brand naturale insieme all'Ogliastra ma necessita di nuovi canali di promozione - ha chiarito Giuseppe Giaccardi, consulente del progetto - stiamo allestendo un catalogo dei prodotti, la rete dei musei, l'albo delle guide turistiche, formeremo nuove professionalità e poco alla volta costruiremo il marchio unico Nuoro-Ogliastra". Un settore, quello turistico, che fa girare l'economia di gran parte dei territori dell'Isola.

"Le imprese che lavorano nell'ambito del turismo sono quelle che stanno crescendo di più anche nel 2018 - ha confermato il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò - E' l'unico comparto capace di creare nuovi posti di lavoro dove l'occupazione arranca, come nel Nuorese e in Ogliastra".