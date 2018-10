Inedito Campogrande in prima a Cagliari

Dopo la fortunata tournée a New York, prosegue la programmazione al Teatro Lirico di Cagliari. Il 13/o appuntamento con la stagione concertistica è per il 26 e 27 ottobre con Sibelius, Cajkovskij e la nuova composizione di Nicola Campogrande in prima esecuzione. Sul podio sale Gérard Korsten, apprezzata presenza nelle stagioni musicali cagliaritane, per dirigere Orchestra e Coro del Lirico.

Nel ruolo di solista si esibisce il soprano Elena Schirru, maestro del coro Donato Sivo Avvincente il programma musicale delle due serate. Si parte con le atmosfere nordiche create dalla Settima Sinfonia del compositore finlandese Jean Sibelius. Poi è la volta de Le felicità - Cantata per soprano, coro e orchestra del giovane compositore torinese Nicola Campogrande, considerato tra i più interessanti del panorama italiano. Si tratta di una nuova composizione su commissione del Lirico di Cagliari che verrà eseguita in prima esecuzione assoluta. Si chiude con Cajkovskij e la Prima Sinfonia in do minore "Sogni d'inverno".

Venerdì 26 ottobre alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l'Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere dalla prima loggia alla prova generale del concerto serale. "Come sovrintendente proseguo nella matrice che da sempre caratterizza la mia visione di lavoro - spiega Claudio Orazi - la valorizzazione della musica. C'è il repertorio tradizionale ma anche nuove commissioni in chiave contemporanea, è il caso de Le felicità di Nicola Campogrande, o riscoperte di rarità e musiche dimenticate, l'esempio principe è La campana sommersa e l'Ape Musicale. Un servizio e un contributo al sistema musicale italiano e internazionale".