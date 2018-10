Corpo forestale: ok per scatti economici

"L'avviso per le progressioni dei dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è pronto e sarà pubblicato sul sito della Regione entro il prossimo 29 ottobre". Lo ha dichiarato l'assessore al Personale, Filippo Spanu, dopo aver ricevuto i rappresentanti dei lavoratori impegnati in un sit-in di protesta proprio contro i mancati avanzamenti economici. "Dopo la pubblicazione partiranno le procedure affinché tutti gli aventi diritto, sulla base dei requisiti previsti dalla contrattazione integrativa, possano accedere al livello economico superiore", ha assicurato l'assessore.

Tutti gli approfondimenti sono stati portati a termine, "ora - ha annunciato Spanu - abbiamo a disposizione le risorse per poter assicurare ai lavoratori del Corpo forestale le progressioni con le stesse modalità previste per i dipendenti dell'amministrazione regionale". Risorse che saranno previste nella variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale.

Da parte loro i sindacati (Cgil, Uil, Saf, Sadirs e Siad) prendono atto di "alcuni passi in avanti sulle procedure", ma chiedono "l'immediata approvazione in Giunta dell'accordo con il Coran per l'attribuzione ai fondi Progressioni dei 750mila euro stanziati con legge regionale". E fanno rilevare che "anche le migliori intenzioni devono trovare riscontro nei fatti, altrimenti restano buoni propositi privi di effetti".

Da qui la richiesta di "un immediato confronto tecnico con la struttura sul bando in preparazione e sulle modalità di svolgimento della procedura, proprio in considerazione dell'eccezionalità della situazione in cui ci troviamo". Incontro che si terrà giovedì 25 alle 10.30 con la direzione del personale, "per esaminare questi aspetti e valutare le migliori soluzioni", spiegano ancora le sigle.