Rapina in stazione di servizio sulla 389

(ANSA) - NUORO, 22 OTT - Rapina a mano armata nel distributore della Ip sulla Stradale 389, in località Janna e Erru, tra Mamoiada e Pratobello.

Intorno alle 6.30 un rapinatore travisato e armato di pistola, si è fatto consegnare l'incasso dal gestore, per poi fuggire a piedi nella campagna circostante, dove lo attendeva un complice con un'auto. Ancora in corso la quantificazione del bottino.

Sul posto, dove sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Mamoiada e della Squadriglia di Pratobello, è caccia all'uomo. Indagano i carabinieri della Compagnia di Nuoro.

