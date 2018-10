Porta pizze rapinato a Selargius

Rapina ieri notte a Selargius, nel mirino è finito un porta pizze. Il giovane si trovava in via dei Gladioli per fare una consegna, quando è stato avvicinato da un malvivente che lo ha colpito con un pugno al volto.

Il bandito ha portato via al porta pizze l'incasso della serata, circa 500 euro, poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Quartu Sant'Elena che hanno avviato le indagini.

La vittima, in buone condizioni di salute, ha rifiutato di farsi refertare in ospedale.