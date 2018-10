Bimbo morto in ospedale: lunedì autopsia

Sarà eseguita lunedì prossimo l'autopsia sul corpicino del bimbo di 14 mesi morto tre giorni fa all'ospedale Cto di Iglesias.

Gli accertamenti saranno eseguiti dal medico legale Roberto Demontis, incaricato dal pubblico ministero di Cagliari Andrea Massidda, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

Il piccolo era arrivato all'ospedale di Iglesias, mercoledì notte, con la febbre altissima e già privo di sensi. I medici hanno tentato per più di un'ora di salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare.

I familiari hanno quindi presentato una denuncia ai carabinieri, da qui l'apertura dell'inchiesta. Al momento non è stato possibile stabilire le cause del decesso, solo gli accertamenti del medico legale potranno chiarire ogni cosa.