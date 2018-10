Halloween: a Olbia tre giorni di feste

Tre giorni di fantasmi, vampiri, mostri e scheletri per le vie del centro di Olbia. Dal 29 al 31 ottobre la città gallurese ospiterà "S'Iscuru", la festa di Halloween, il cui epilogo sarà una grande kermesse dalle atmosfere dark.

Le vie intorno a piazza Matteotti, piazza Regina Margherita, piazza Mercato e corso Umberto faranno da sfondo a sfilate, installazioni, personaggi di film e fumetti, figuranti macabri e maschere a tema, in un clima di festa che coinvolgerà adulti e bambini.

Rilanciato sui social tramite le due mascotte dell'evento, lo scheletro Amleto e il pupazzetto Mr Skully, l'appuntamento è stato lanciato dal video che il regista Paolo Zucca ha ambientato in un cimitero.

Come confermano gli organizzatori e i commercianti di Olbia, "iniziative come questa rilanciano il centro storico anche nei messi più lontani dalla stagione estiva".