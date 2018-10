Maltempo Sardegna: allerta arancione

(ANSA) - CAGLIARI, 16 OTT - Scatta una nuova allerta maltempo in Sardegna. E questa volta il rischio idrogeologico legato ai nubifragi aumenta: dal giallo di queste ora passa ad arancione.

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino valido dalle 21 di martedì 16 alla mezzanotte di mercoledì 17 ottobre per le zone del sud Sardegna già colpiti la scorsa settimana: Iglesiente, Campidano e bacino del Flumendosa-Flumineddu. "Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con cumulati localmente elevati sul settore meridionale e orientale dell'Isola", si legge nell'avviso di allerta. Codice giallo, invece, per la Gallura, dove la criticità viene indicata ordinaria.