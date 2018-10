Auto fuori strada,muore 18enne di Ittiri

Incidente mortale nella notte ad Arzachena. Gianluca Simula, 18 anni di Ittiri, ha perso la vita poco prima delle 3 mentre era alla guida della sua auto. Il giovane stava percorrendo la circonvallazione di Arzachena quando, forse a causa della pioggia, ha perso il controllo della Fiat Punto ed è finito fuori strada, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, ma per Gianluca Simula non c'è stato nulla da fare, il ragazzo è morto sul colpo a causa delle lesioni e riportate. Il giovane viveva a Ittiri con la famiglia, e per l'estate aveva trovato un lavoro stagionale come cameriere in uno dei tanti ristoranti della Costa Smeralda. Avrebbe compiuto 19 anni la prossima settimana.