Record differenziata ad Alghero, 67%

Nuovo record per la raccolta differenziata dei rifiuti ad Alghero. A settembre la percentuale di rifiuti differenziati ha toccato quota 67,08: 25,8% di frazione umida prodotta, 13,3% il vetro, 10,4% carta e cartone, 8,17% la plastica, 9,4% di metalli, Raee e altri rifiuti a recupero. "Sedici punti percentuali in più rispetto al mese di gennaio, oltre trenta se si considera il dato d'inizio consiliatura", spiega il Comune di Alghero.

Con la nuova gestione del servizio di nettezza urbana sono stati eliminati più di 600 cassonetti e campane del vetro dalle strade, ampliato il porta a porta integrale, uniformato il calendario di ritiro e potenziate le frequenze anche per i bar e ristoranti. Porta a porta che da oggi è stato esteso anche al quartiere Lido, l'unico finora escluso dal sistema di raccolta domiciliare. Per i condomini, così come avviene in tutti i rioni, è previsto il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata all'interno delle pertinenze condominiali libere, cortili o altri spazi utili. Prosegue anche l'iter per realizzare oasi ecologiche nell'agro cittadino: la prima sarà a Guardia Grande, cui seguiranno tutte le altre zone.