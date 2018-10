Il Cagliari ospita ragazzi Centro Down

In campo con Pavoletti, Cigarini, Dessena e tutti i giocatori della rosa rossoblù. I gol, però, li hanno fatti i ragazzi speciali del Centro Down Cagliari Onlus, ospiti per un giorno ad Asseminello in occasione della "Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down".

Un'iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere una cultura della diversità, abbattere i pregiudizi, difendere i diritti delle persone con sindrome di Down, favorendone l'autonomia e la piena inclusione nel contesto sociale nel quale vivono.

Il centro sportivo di Assemini ha aperto così le porte a decine di ragazzi che hanno coronato il loro sogno: giocare una partitella con i rossoblù che ammirano di solito in tv o dagli spalti della Sardegna Arena.

Quasi increduli davanti agli assist e ai "cinque" dei campioni. Con la gioia di poter sollevare le braccia al cielo per un gol e finire nel tabellino dei marcatori. Sorrisi, abbracci e tante emozioni, per una giornata di gioia e divertimento nel nome dell'integrazione.