Maltempo: danni a scuola Quartu, chiusa

(ANSA) - CAGLIARI, 13 OTT - Nuova ordinanza del sindaco di Quartu Sant'Elena Stefano Delunas per mettere in sicurezza gli studenti. In seguito ai sopralluoghi nella giornata di ieri, è emersa la necessità di chiudere l'istituto scolastico di via Turati, dove sono stati riscontrati danneggiamenti dovuti alle abbondanti piogge che hanno compromesso notevolmente la situazione dell'immobile e che necessitano di urgenti interventi di verifica e manutenzione.

In particolare - fanno sapere dall'amministrazione comunale - si rendono necessari interventi sulla pensilina di ingresso e sul lucernario dell'androne interessati da notevoli infiltrazioni, riparazione dei punti di infiltrazione nel teatro e nei corridoi, e poi ancora controlli degli ancoraggi dei pannelli di controsoffitto e nei solai, oltre che ulteriori verifiche nell'impianto elettrico. Si è pertanto ritenuto necessario provvedere nell'immediato all'esecuzione dei lavori per la risoluzione delle problematiche e si attiverà con sollecitudine per l'affidamento dei lavori di somma urgenza a una ditta esterna al fine di intervenire nel più breve tempo possibile. Tuttavia per effettuare tali operazioni, sulla base della stima effettata dagli uffici preposti, si prevede una tempistica di almeno 10 giorni. Pertanto è stata disposta la chiusura dell'edificio scolastico sino al 22 ottobre.

L'assessora alla Pubblica Istruzione Elisabetta Cossu è al lavoro per trovare le soluzioni adeguate entro questo fine settimana e permettere quindi la ripresa dell'attività scolastica degli alunni della secondaria di primo grado già a partire da lunedì 15. (ANSA).